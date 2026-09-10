Καλεί τον κόσμο σε συστράτευση ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΕΛ - Τι αναφέρει για Κώστα Σχίζα

Λίγα λεπτά μετά τις εξελίξεις στο σωματείου του ΑΠΟΕΛ, πήρε θέση και το οργανωμένο σύνολο των γαλαζοκιτρίνων.

Αναφέρει πως όλοι αναγνωρίζουν την αγάπη και προσφορά του Κώστα Σχίζα που αναλαμβάνει το πηδάλιο του σωματείου μετά την αποχώρηση Κυριακου Ζιβανάρη και καλεί τον κόσμο σε συστράτευση.

Αναλυτικά: «Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φιλάθλων ΑΠΟΕΛ ενημερώνει τον κόσμο του ΘΡΥΛΟΥ, πως σε πλήρη συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους αποφασίστηκε όπως ο Κώστας Σχίζας αναλάβει από σήμερα την Προεδρία του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, αντικαθιστώντας τον Κυριάκο Ζιβανάρη. Δεν υπάρχει ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ που να μην αναγνωρίζει την ανιδιοτελή αγάπη και την πολύχρονη προσφορά του Κώστα Σχίζα προς τον ΑΠΟΕΛΙΣΜΟ. Πρόκειται, εκτός των άλλων, για τον άνθρωπο που μάζεψε τα κύπελλα μας από τη δεκαετία του 1920 και τα ξεσκόνισε ένα-ένα. Για ακόμη μία φορά, σε κρίσιμες στιγμές, ο Κώστας Σχίζας βρέθηκε και πάλι στην πρώτη γραμμή, αναλαμβάνοντας το βαρύ φορτίο του Προέδρου του Σωματείου ΑΠΟΕΛ για δεύτερη φορά. Ως Σύνδεσμος, θα σταθούμε στο πλευρό του Κώστα Σχίζα, έχοντας πάντα ως πρώτιστο μέλημα το καλό του ΑΠΟΕΛ μας.

Καλούμε όλο τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να συστρατευτεί γύρω από την ομάδα σε αυτές τις ιστορικές στιγμές, προστατεύοντας και στηρίζοντας τον ΘΡΥΛΟ με κάθε τρόπο, ενόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων ένδοξης ιστορίας, αλλά και της νέας εποχής που έρχεται. Για την επιστροφή του Αυτοκράτορα στο θρόνο του».