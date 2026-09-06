«Η Λίβερπουλ δεν παρατάει την περίπτωση του Σαρ και θα επανέλθει τον Ιανουάριο»

Η επιθετική ενίσχυση της Λίβερπουλ, αν και το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζεται, με τους «κόκκινους» να σκέφτονται από τώρα την επόμενη ημέρα και τους ποδοσφαιριστές που θέλουν να αποκτήσουν, εξετάζοντας προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά.

Το καλοκαίρι, η Λίβερπουλ πραγματοποίησε μία σημαντική πρόταση με σκοπό να κάνει δικό της τον Ισμαΐλα Σαρ της Κρίσταλ Πάλας, με τους «αετούς», ωστόσο, να ζητούν περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσουν, με τις διαπραγματεύσεις να μην προχωρούν τελικά, παρά το έντονο ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ωστόσο, ο Σαρ παραμένει στόχος της Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» αναμένεται να επιστρέψουν για την περίπτωσή του τον Ιανουάριο, όταν και αναμένεται να ανοίξει εκ νέου το μεταγραφικό παράθυρο.

sport-fm.gr