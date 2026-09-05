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BINTEO: Ο Τζολάκης κράτησε πάλι ανέπαφη την εστία του και η Χαλ πήρε τον βαθμό!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Άστον Βίλα στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της ημέρας στην Premier League

Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, Χαλ και Άστον Βίλα αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 για την τρίτη αγωνιστική της Premier League.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης, δήλωσε και πάλι «παρών» όταν χρειάστηκε και κράτησε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ανέπαφη την εστία του στο πρωτάθλημα.

Το ματς

Η Άστον Βίλα ξεκίνησε πιο δυνατά την αναμέτρηση, δημιουργώντας επικίνδυνες στιγμές στα καρέ των γηπεδούχων. Η σπουδαιότερη στιγμή ήρθε μόλις στο 2',όταν ο Νίκολας Τζάκσον πήρε τον κεφαλιά, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά.

Η σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη

Στο δεύτερο ημίχρονο η Χαλ ισορρόπησε και έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Συγκεκριμένα, στο 65ο λεπτό ο Μπελούμι εκτέλεσε, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, ο Άλι-Σο επιχείρησε το σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας των «Βίλανς» του είπε «όχι», με το 0-0 να μένει έως το τέλος.

Από την άλλη, η Βίλα πήρε σήμερα τον πρώτο της βαθμό και παραμένει χαμηλά στην βαθμολογία.

Με την ισοπαλία αυτή η ομάδα των Τζολάκη και Μουζακίτη (ο οποίος σήμερα ήταν εκτός αποστολής) συνεχίζει την ξέφρενή πορεία της καθώς φιγουράρει στην 2η θέση της βαθμολογίας με επτά βαθμούς πίσω μόνο από την πρώτη Μάντσεστερ Σίτι.

sport-fm.gr

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