Διορθώθηκε, πάτησε γκάζι και πήρε δίκαια τον βαθμό η Νιούκαστλ

Η Νιούκαστλ ήταν σε πλήρη σύγχυση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ στο St. James’ Park, οι «cherries» είχαν καταφέρει να κάνουν την έδρα της ομάδας του Γιάισλ ν’ ανησυχήσει με το 1-2 του ημιχρόνου, αλλά οι «καρακάξες» πήραν τελικά τον βαθμό (2-2).

Το σύνολο του Μάρκο Ρόσε προηγήθηκε στο 9ο λεπτό με την προβολή του Ταβερνίερ που επωφελήθηκε από έξυπνη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για να πεταχτεί προ του Χόρνισκεκ και να κάνει το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους όταν στο 35’ ο Τιαό άθελά του βρήκε την μπάλα σε προσπάθεια του Σκοτ και χρεώθηκε το αυτογκόλ για το 0-2.

Ευτυχώς για την ομάδα του εντονότατου – σε σημείο να πάρει κάρτα – Ματίας Γιάισλ, μείωσε γρήγορα στο 37’ με υπέροχο τελείωμα του Μπαρνς και η πίεση από την κερκίδα και τους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων απέφεραν καρπούς στο 88’. Ο Ράμσεϊ με χαμηλό πλασέ έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ της Μπόρνμουθ διαμόρφωσε το τελικό 2-2, με το οποίο η Νιούκαστλ παραμένει αήττητη για φέτος.

sport-fm.gr