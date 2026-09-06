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«Ο Γιάννης Μανιάτης αναλαμβάνει υψηλόβαθμο πόστο στην Ανόρθωση»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Αμμοχώστου

Το επόμενο σημαντικό και πάρα πολύ υψηλό βήμα στην καριέρα του είναι έτοιμος να κάνει ο Γιάννης Μανιάτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ελλαδικής ιστοσελίδας sportfm.gr, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ανόρθωση για να αναλάβει υψηλόβαθμο ρόλο.

Αναλυτικά:

Στα 40 του, αποτελεί έναν άνθρωπο που από τη στιγμή που επέλεξε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, εξετάζει διαρκώς τρόπους για την εξέλιξή του. Έχει περάσει από το πόστο του τεχνικού διευθυντή των ακαδημιών και κυρίως του Ολυμπιακού Β, ενώ υπήρξε και group loan manager.

Έχει ολοκληρώσει το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα UEFA MIP V (Master for International Players) της UEFA Academy. Παράλληλα, είχε ταξιδέψει στην Ελβετία ως καλεσμένος της UEFA, ήταν ανάμεσα στους κεντρικούς ομιλητές του προγράμματος «Sporting Director», ενώ εκεί βρέθηκαν και άλλοι πρώην ποδοσφαιριστές.

Πλέον, κάνει ένα άλμα στην καριέρα του καθώς θα αναλάβει νευραλγικό πόστο σε έναν από τους ιστορικότερους και μεγαλύτερους συλλόγους της Κύπρου. Η Ανόρθωση μάλιστα, απλά για να βάλουμε και λίγο παραπάνω… ζουμί στο ρεπορτάζ, είχε ενδιαφερθεί για τον Μανιάτη και όταν ήταν ποδοσφαιριστής, χωρίς όμως να προχωρήσει σε «γάμο».

Η πρόκληση που έχει μπροστά του ο Γιάννης Μανιάτης είναι ασφαλώς μεγάλη...

 

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