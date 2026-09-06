Τι ισχύει με Μανιάτη και τι ψάχνει η Ανόρθωση

Το όνομα το Μανιάτη... έσκασε το πρωί της Κυριακής (06/09) από ελλαδικά Μέσα, με την Ανόρθωση να αντιδρά άμεσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το κυανόλευκο στρατόπεδο, δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται κάποιο όνομα. Αυτό όμως που προκύπτει, είναι πως η διοίκηση αξιολογεί ονόματα για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

Η ομάδα της Αμμοχώστου βρίσκεται σε διαδικασία... αναβάθμισης, έγιναν ήδη πολλές αλλαγές σε διοικητικό αλλά και οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος, όμως διαπιστώνεται πως θα προκύψουν εκ νέου... φιρμάνια.