Κρούει τον κώδωνα του... κινδύνου η Νέα Σαλαμίνα

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας μέσω της οποίας απευθύνεται στον κόσμο της για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ (06/09, 19:00).

Aναλυτικά:

Ενόψει του αγώνα της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ καλεί τους φίλους της να στηρίξουν δυναμικά την ομάδα μας, με πάθος αλλά πάντοτε μέσα στα σωστά πλαίσια.

Δεν απαντάμε σε προκλήσεις από οποιονδήποτε και δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να βλάψει το Σωματείο μας. Ακολουθούμε τις οδηγίες των επιτηρητών και των αρμόδιων Αρχών και αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Στηρίζουμε τους ποδοσφαιριστές μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και προστατεύουμε το Σωματείο και το σπίτι μας.

Η ευθύνη είναι συλλογική. Όλοι μαζί, με φωνή, πάθος και σωστή συμπεριφορά, στεκόμαστε δίπλα στη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.