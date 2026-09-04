Ενδιαφέρον της Έβερτον για Βάρντι

Ενδιαφέρον της Έβερτον για τον Τζέιμι Βάρντι!

Όπως μεταδίδουν διάφορα αγγλικά Μέσα, οι «μπλε» του Λίβερπουλ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο κίνησης για την απόκτηση του πολύπειρου επιθετικού, όντας αναγκασμένοι να στραφούν στην αγορά των ελεύθερων μετά από την αδυναμία τους να κλείσουν επιθετικό στην τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Η Έβερτον προσπάθησε να αποκτήσει τόσο τον Μπάλογκαν από τη Μονακό, όσο και τον Ζίρκσε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως αμφότερες οι κινήσεις... ναυάγησαν.

Έτσι, πλέον φαίνεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Βάρντι, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Αγγλίας, στην Ιταλία και στη Serie A με την Κρεμονέζε, με την οποία «μέτρησε» συνολικά 29 εμφανίσεις, 7 γκολ και 3 ασίστ.

sport-fm.gr