Premier League - 3η αγωνιστική: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν με την Άρσεναλ να υποδέχεται την Τσέλσι

Η σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, την Premier League, συνεχίζεται δυναμικά με το πρόγραμμα για την 3η αγωνιστική να μας επιφυλάσσει το πρώτο σπουδαίο ντέρμπι της χρονιάς.

Άρσεναλ και Τσέλσι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Λονδίνο, με τους Μικέλ Αρτέτα και Τσάμπι Αλόνσο να είναι έτοιμοι για μία σκληρή μονομαχία.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν ως απόλυτο στόχο την διατήρηση των σκήπτρων του πρωταθλήματος και για να το πετύχουν επιβάλλεται στα μεγάλα ματς να δείξουν το σκληρό τους πρόσωπο.

Την ίδια στιγμή ο Αλόνσο πρόκειται να δοκιμαστεί για πρώτη φορά στα βαθιά του αγγλικού ποδοσφαίρου, σε ρόλο προπονητή, και μεγάλη του επιθυμία είναι να αποδείξει τις ικανότητες του στο υψηλότερο επίπεδο.

Και οι δύο ομάδες έχουν το απόλυτο στη σεζόν με τους πρωταθλητές να καθαρίζουν τη Κόβεντρι με 3-0, ενώ απέναντι στην Άστον Βίλα επικράτησαν 1-0. Από την άλλη πλευρά οι «μπλε» αν και δυσκολεύτηκαν απέναντι στη Φούλαμ πανηγύρισαν νίκη με 3-2, αλλά και απέναντι στην Μπράιτον πήραν τους τρεις βαθμούς (4-3), παρουσιάζοντας ξανά αμυντικές αδυναμίες.

Αναλυτικά η 3η αγωνιστική της Premier League:

Παρασκευή 28/08

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Σάββατο 29/08

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30)

Μπόρνμουθ-Έβερτον (17:00)

Κόβεντρι-Χαλ (17:00)

Τότεναμ-Νιούκαστλ (19:30)

Κυριακή 30/08

Τσέλσι-Μπράιτον (16:00)

Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)

Λιντς-Μπρέντφορντ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ίπσουιτς (18:30)

Δευτέρα 31/08

Άστον Βίλα-Άρσεναλ (22:00)

Αναλυτικά η 4η αγωνιστική:Σάββατο 12/09Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (17:00)

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Τσέλσι-Χαλ (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (17:00)

Τότεναμ-Έβερτον (19:30)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (22:00)

Κυριακή 13/09Κόβεντρι-Μπράιτον (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30

Λιντς-Νιούκαστλ (22:00)