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Τρελό deal για Μαρτινέλι, στην Αλ Χιλάλ με 70 εκατ. ευρώ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο 25χρονος Βραζιλιάνος αποχαιρετά το Λονδίνο έπειτα από επτά χρόνια, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία τους!

Οριστικά στην Αλ Χιλάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ολοκληρώνει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, καταβάλλοντας 70 εκατ. ευρώ στην Άρσεναλ.

Η συμφωνία δεν προβλέπει μπόνους, ενώ οι Λονδρέζοι διατήρησαν ποσοστό μεταπώλησης. Παράλληλα, ο 25χρονος γίνεται η ακριβότερη πώληση στην ιστορία των Gunners, ξεπερνώντας τα 40,8 εκατ. ευρώ που είχε δώσει η Λίβερπουλ για τον Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν το 2017.

Η αποχώρηση του Μαρτινέλι είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Άρσεναλ στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Νωρίτερα, η Γαλατασαράι είχε προσφέρει 45 εκατ. ευρώ, όμως ο Βραζιλιάνος δεν ενδιαφέρθηκε για τη συγκεκριμένη προοπτική.

Ο Μαρτινέλι αφήνει το Λονδίνο έπειτα από επτά χρόνια. Αποκτήθηκε από την Ιτουάνο το 2019 και έκτοτε κατέγραψε 278 συμμετοχές και 62 γκολ με την πρώτη ομάδα.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε 53 φορές, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της Άρσεναλ μετά το 2003-04 και στην πορεία μέχρι τον τελικό του Champions League. Στην Αλ Χιλάλ θα αποτελέσει ακόμη μία σημαντική προσθήκη από την Premier League, μετά τους Σάμερβιλ και Γουότκινς.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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