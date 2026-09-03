Ψάχνεται για επιστροφή στην Premier League ο Μαρσιάλ!

Προσπάθεια να παίξει και πάλι στην Premier League κάνει ο Αντονί Μαρσιάλ.

Μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2025 ο Γάλλος επιθετικός απέτυχε και στη Μοντερέι ν’ αναστήσει την καριέρα του.

Παρόλο λοιπόν που έγινε στόχος σκληρής κριτικής στο Μεξικό και αποχώρησε με απολογισμό μόλις 20 συμμετοχές και 1 γκολ, επιδιώκει να γυρίσει στο κορυφαίο επίπεδο.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν αγγλικά ΜΜΕ, που υποστηρίζουν ότι οι εκπρόσωποί του έχουν απευθυνθεί σε αρκετές ομάδες της χώρας και ανάμεσα σε άλλες, τον έχουν προτείνει σε Λιντς, Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον.

sport-fm.gr