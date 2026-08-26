Στην Αθήνα ο Λούζα για τον Παναθηναϊκό

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης ο Ίμραν Λούζα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Ο 27χρονος μέσος, διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, θα περάσει την Πέμπτη από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι», διάρκειας 3+1 ετών, με την ανακοίνωση της μεταγραφής να αναμένεται την Παρασκευή.

Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει σε όλα με την Γουότφορντ και αποκτά τον αρχηγό της κλείνοντας με εξαιρετικό τρόπο την προσθήκη που έψαχνε για τη θέση «8».

Ο Λούζα, που έχει γεννηθεί στην Γαλλία αλλά είναι 15 φορές διεθνής με το Μαρόκο (με δύο γκολ), αναδείχθηκε από τη Ναντ και από το 2021 παίζει στην Γουότφορντ, με ένα μικρό διάλειμμα δανεικός στην Λοριάν. Με την αγγλική ομάδα έπαιξε μια σεζόν (2021/22) στην Premier League με 22 εμφανίσεις, ενώ την τετραετία που ακολούθησε αγωνιζόταν στην Championship. Την τελευταία σεζόν μέτρησε 23 συμμετοχές και 6 γκολ.

sport-fm.gr