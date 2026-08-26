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Οι κορυφαίοι 10 παίκτες που άφησαν φέτος το καλοκαίρι το ΝΒΑ για την Ευρωλίγκα

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι κορυφαίοι 10 παίκτες που άφησαν φέτος το καλοκαίρι το ΝΒΑ για την Ευρωλίγκα

Η Ευρωλίγκα παρουσίασε τις δέκα κορυφαίες περιπτώσεις παικτών που άφησαν φέτος το καλοκαίρι τα μαγικά παρκέ του ΝΒΑ για να αγωνιστούν στην κορυφαία λίγκα της Γηραιάς Ηπείρου.

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξάνονται οι περιπτώσεις παικτών που αφήνουν τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για να δοκιμάσουν την τύχη τους στην Ευρώπη και στο κορυφαίο επίπεδο της Γηραιάς Ηπείρου.

Έτσι λοιπόν, η Ευρωλίγκα παρουσίασε τις δέκα καλύτερες μεταγραφές παικτών από το ΝΒΑ που πήραν φέτος το καλοκαίρι την απόφαση να περάσουν τον Ατλαντικό και να έρθουν στην Ευρώπη, με στόχο να ξεχωρίσουν και να καθιερωθούν στα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Τι Τζέι Ουόρεν της Παρί, με τον 32χρονο Αμερικανό φόργουορντ να προέρχεται από γεμάτες σεζόν στο ΝΒΑ με μέσο όρο πόντων 14,3 πόντους!

Αναλυτικά η λίστα:

1, Τι Τζέι Ουόρεν – Παρί

2, Αμίρ Κόφι – Χάποελ Τελ Αβίβ

3, Τζέι Κράουντερ – Βιλερμπάν

4, Κίτον Γουάλας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

5, Έι Τζέι Λόσον – Μπασκόνια

6, Ταϊρίς Μάρτιν – Μπαρτσελόνα

7, Τοσάν Εβούομαν – Μπαρτσελόνα

8, Γουέντελ Μουρ – Βίρτους Μπολόνια

9, Πάτρικ Μπάλντουιν – Ερυθρός Αστέρας

10, Τζέικομπ Τόπιν – Χάποελ Τελ Αβίβ

sport-fm.gr

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