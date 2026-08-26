Οι κορυφαίοι 10 παίκτες που άφησαν φέτος το καλοκαίρι το ΝΒΑ για την Ευρωλίγκα

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξάνονται οι περιπτώσεις παικτών που αφήνουν τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για να δοκιμάσουν την τύχη τους στην Ευρώπη και στο κορυφαίο επίπεδο της Γηραιάς Ηπείρου.

Έτσι λοιπόν, η Ευρωλίγκα παρουσίασε τις δέκα καλύτερες μεταγραφές παικτών από το ΝΒΑ που πήραν φέτος το καλοκαίρι την απόφαση να περάσουν τον Ατλαντικό και να έρθουν στην Ευρώπη, με στόχο να ξεχωρίσουν και να καθιερωθούν στα παρκέ της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Τι Τζέι Ουόρεν της Παρί, με τον 32χρονο Αμερικανό φόργουορντ να προέρχεται από γεμάτες σεζόν στο ΝΒΑ με μέσο όρο πόντων 14,3 πόντους!

Αναλυτικά η λίστα:

1, Τι Τζέι Ουόρεν – Παρί

2, Αμίρ Κόφι – Χάποελ Τελ Αβίβ

3, Τζέι Κράουντερ – Βιλερμπάν

4, Κίτον Γουάλας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

5, Έι Τζέι Λόσον – Μπασκόνια

6, Ταϊρίς Μάρτιν – Μπαρτσελόνα

7, Τοσάν Εβούομαν – Μπαρτσελόνα

8, Γουέντελ Μουρ – Βίρτους Μπολόνια

9, Πάτρικ Μπάλντουιν – Ερυθρός Αστέρας

10, Τζέικομπ Τόπιν – Χάποελ Τελ Αβίβ

Wondering which NBA newcomers will make the biggest impact this upcoming season? 👀



We got you! 👇https://t.co/DcI6Xfymwf — EuroLeague (@EuroLeague) August 25, 2026

sport-fm.gr