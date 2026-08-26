Μπαίνει δυναμικά για Λεάο η Γαλατάσαραϊ

Κάτοικο Κωνσταντινούπολης θέλει να κάνει τον Ραφαέλ Λεάο η Γαλατάσαραϊ! Σύμφωνα με τη «SportMediaset» ο τουρκικός σύλλογος προσφέρει 50 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους στη Μίλαν για τον Πορτογάλο εξτρέμ.

Ο 27χρονος παίκτης έχει ενημερώσει εδώ και καιρό πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα άλλο πρωτάθλημα και σύμφωνα με πληροφορίες η Γαλατά φαντάζει αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος προορισμός για τον Ίβηρα.

Η ομάδα της Πόλης μετά την αρχική προσφορά της που ήταν στα 40 εκατ. ευρώ φαίνεται πως επέστρεψε δυναμικά με μια πρόταση που αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Πιο συγκεκριμένα, τα 35 εξ αυτών είναι το «στάνταρ» ποσό και τα υπόλοιπα 5 εκατ. ευρώ θα προστεθούν στα ταμεία της Μίλαν εάν η «Τσιμ Μπομ» τερματίσει μέσα στις 24 ομάδες της League Phase του Champions League. Τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους Ροσονέρι σε περίπτωση που η Γαλατάσαραϊ φτάσει μέχρι τους «8» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η Μίλαν είναι πολύ πιθανό να εξετάσει σοβαρά την εν λόγω πρόταση, αφού ο παίκτης δεν υπολογίζεται από τον Αμορίμ.

gazzetta.gr