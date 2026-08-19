Ελληνας μεγιστάνας έτοιμος να μπει σε ιστορική αγγλική ομάδα!

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο ιδιοκτησιακό τοπίο του αγγλικού ποδοσφαίρου, με έναν Έλληνα μεγιστάνα να ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά του «Skynews», ο Γιώργος Δασκαλάκης, συνιδρυτής και CEO της Kaizen Gaming βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Μπρίστολ. Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως είχε συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Στίβεν Λάνσνταουν, με τις δύο πλευρές να πλησιάζουν σε συμφωνία.

Οι επαφές για την Μπρίστoλ, που αγωνίζεται στην Championship, φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα και πλέον βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Μάλιστα, το «Sky News» είχε μεταδώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πως πρόσωπο από τη βιομηχανία του στοιχήματος βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στον αγγλικό σύλλογο.Γιώργος Δασκαλάκης: Ποιος είναι ο συνιδρυτής και CEO της Kaizen Gaming

Ο Γιώργος Δασκαλάκης αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας στον χώρο της τεχνολογίας και του διαδικτυακού gaming.

🚨 George Daskalakis, a Greek businessman whose company, Kaizen Gaming, owns prominent betting brand Betano, is in talks to acquire a minority stake in Bristol City, the Championship football club.



[@MarkKleinmanSky] pic.twitter.com/0hu1Plh1Pi — The Robins Zone (@TheRobinsZone) August 19, 2026

Ως συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Kaizen Gaming, έχει συμβάλει καθοριστικά ώστε μια ελληνική εταιρεία να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους Game Tech ομίλους διεθνώς, με παρουσία σε 20 χώρες έως σήμερα, πάνω από 3.000 εργαζομένους και ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands παγκοσμίως (Betano).

Ηγήθηκε της Stoiximan από τα πρώτα της βήματα (το 2012) και, καθιερώνοντας νέα πρότυπα στον κλάδο, την οδήγησε σε περίοπτη θέση με μερίδια αγοράς άνω του 50% στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η στρατηγική ωρίμανση ολοκληρώθηκε το 2025, όταν ο ΟΠΑΠ προχώρησε στην εξαγορά και του υπολειπόμενου 15,51% της Stoiximan, ελέγχοντας πια το 100% της εταιρείας.

Η Kaizen Gaming παραμένει απλώς πάροχος τεχνολογίας, χωρίς να έχει καμία άλλη ανάμειξη στην ελληνική αγορά, στρεφόμενη ολοκληρωτικά στο διεθνές πεδίο. Με όχημα το brand Betano, ο Γιώργος Δασκαλάκης οδήγησε την Kaizen Gaming σε ραγδαία επέκταση και εξαιρετικά υψηλή κερδοφορία (500 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2024).

Η περυσινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από σημαντικά λανσαρίσματα σε νέες αγορές, ενώ στη Βραζιλία ήταν η πρώτη εταιρεία που εξασφάλισε επίσημη άδεια στο νέο ρυθμιζόμενο πλαίσιο της μεγαλύτερης αγοράς της Λατινικής Αμερικής. Εκεί το Betano έχει ήδη καθιερωθεί ως Νο 1 στην αγορά, κάτι που συμβαίνει και στην Πορτογαλία, την Αργεντινή και τη Χιλή. Διαθέτει επίσης σημαντικά μερίδια αγοράς και σε πολλές άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία και το Περού.Ως επικεφαλής της Kaizen Gaming, ο Γιώργος Δασκαλάκης έχει διαμορφώσει ένα προφίλ που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία και επιχειρησιακή εξωστρέφεια, παράλληλα με την επιστροφή «μερίσματος» στην κοινωνία, που συντελείται μέσα από δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας ανά τον κόσμο. Αποκορύφωμα αποτελεί η ίδρυση του διεθνούς κοινωφελούς οργανισμού Kaizen Foundation, του οποίου η εταιρεία αποτελεί αποκλειστικό χρηματοδότη.

Σήμερα, ο Γιώργος Δασκαλάκης μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στις υψηλές επαγγελματικές απαιτήσεις και την οικογένειά του: τη σύζυγο Νίκη και τα τρία τους παιδιά.

Με εμπορική απεμπλοκή από τη χώρα μας, αλλά με σταθερή, επιχειρηματική παρουσία και πάνω από 1.700 εργαζομένους στην Ελλάδα, η Kaizen Gaming επικεντρώνεται στην περαιτέρω, εκτός συνόρων επέκτασή της – έχοντας ήδη καθιερωθεί στο Top 5 της παγκόσμιας βιομηχανίας online στοιχηματισμού.

Το όνομα του Γιώργου Δασκαλάκη συνδέεται πλέον με μια από τις σπουδαιότερες ελληνικές επιχειρηματικές ιστορίες του 21ου αιώνα, ενώ ο ίδιος παραμένει ανήσυχος και αποτελεί στρατηγικό επενδυτή σε τεχνολογικές startups και funds με επίκεντρο την καινοτομία.

athletiko.gr