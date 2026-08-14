Κάρικ: «Ο Ράσφορντ έχει να προσφέρει πολλά στην Γιουνάιτεντ»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ ρωτήθηκε για την παραμονή του Μάρκους Ράσφορντ στους «Κόκκινους Διάβολους», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του.

Η αγγλική ομάδα, πήρε την απόφαση να δώσει την ευκαιρία στον Ράσφορντ, μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Μπαρτσελόνα, με τον Κάρικ να τονίζει ότι ο Άγγλος επιθετικός έχει ακόμη να προσφέρει πολλά στην ομάδα του.

«Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στο ποδόσφαιρο αλλά τώρα βρισκόμαστε σε θετική κατάσταση ως ομάδα, και ο Μάρκους μπορεί να μας προσφέρει τόσα πολλά. Το έχει κάνει, και μπορεί να το ξανακάνει, οπότε από αυτή την άποψη, είμαι ενθουσιασμένος», ανέφερε ο Άγγλος προπονητής.

sdna.gr