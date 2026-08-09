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Η Λίβερπουλ «φουλάρει» για εξτρέμ της Παρί

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Λίβερπουλ «φουλάρει» για εξτρέμ της Παρί

Ο Μπαγιέ αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα που έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Λίβερπουλ εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση του 18χρονου εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ιμπραΐμ Μπαγιέ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CaughtOffside, οι «reds» έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον μάνατζερ του παίκτη, Ζόρζε Μέντες προκειμένουν να… προλάβουν Τότεναμ και Τσέλσι, οποίες επίσης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Στις τάξεις της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, επικρατεί αισιοδοξία για την έκβαση της υπόθεσης, ενώ ο Μπαγιέ, που δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, βλέπει θετικά το πρότζεκτ της Λίβερπουλ και παρουσιάζεται έτοιμος να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Από την πλευρά της, η Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να αξιώσει ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 34 και 42 εκατομμυρίων λιρών για την παραχώρησή του.

Παράλληλα, η ομάδα του Αντόνι Ιραόλα εξετάζει ξεχωριστά και την περίπτωση του συμπαίκτη του, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, όπως είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες.

Ο Μπαγιέ αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα που έχουν αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν. Στις 16 Αυγούστου 2024 έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε βασικός στην ιστορία του συλλόγου, σε ηλικία 16 ετών και 205 ημερών, στη νίκη με 4-1 επί της Χάβρης.

Αν και εκπροσώπησε τη Γαλλία στις μικρές εθνικές ομάδες, πέρυσι αποφάσισε να αγωνιστεί με την εθνική ανδρών του Σενεγάλης, με την οποία μετρά ήδη 14 συμμετοχές. Μάλιστα, στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, σκοράροντας στην ήττα με 3-1 από τη Γαλλία, έγινε σε ηλικία 18 ετών και 142 ημερών ο νεότερος – όχι μόνο Σενεγαλέζος αλλά και – Αφρικανός παίκτης που σκοράρει στην ιστορία της διοργάνωσης. Αν και παίζει κυρίως στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, μπορεί να προσφέρει με την ίδια ευκολία και στα αριστερά.

novasports.gr

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