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«Έγραψε» η ατάκα Μουρίνιο για Σίλβα: «Χρήσιμος, αλλά ο κακομοίρης...»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Έγραψε» η ατάκα Μουρίνιο για Σίλβα: «Χρήσιμος, αλλά ο κακομοίρης...»

Ο Μουρίνιο μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη φυσική κατάσταση του Μπερνάρντο Σίλβα.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη φυσική κατάσταση του Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο φιλικό της Ρεάλ με τη Φερεντσβάρος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 απέναντι στη Φερεντσβάρος στη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση. Ο Ζοζέ Μουρίνιο στον απόηχο του ματς σχολίασε τα όσα είδε από τους παίκτες του, αλλά και το ανεπίσημο ντεμπούτο του Μπερνάρντο Σίλβα με τη φανέλα της Βασίλισσας.

Ο Special One παραδέχθηκε πως ο συμπατριώτης του είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη προσθήκη, καθώς μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις, ωστόσο παραδέχθηκε πως θα πρέπει να βελτιώσει άμεσα τη φυσική του κατάσταση.

Ο Μουρίνιο μάλιστα αστειεύτηκε λέγοντας ότι στις διακοπές του παραμέλησε την προπόνηση και επέλεξε να ξεκουραστεί νοητικά και σωματικά.

«Είναι πολύ χρήσιμος, αλλά ο κακομοίρης είναι από εκείνους τους παίκτες που ωφελούνται πνευματικά από το να μην κάνουν απολύτως τίποτα στις διακοπές, και έφτασε στην προετοιμασία σε αρκετά κακή φυσική κατάσταση. Πρέπει να βελτιωθεί. Αλλά είναι ένας απίστευτος παίκτης. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κατάλαβα ότι υστερεί σε φυσική δύναμη, γι' αυτό τον μετακίνησα πιο μπροστά και τον έβαλα να παίξει ως δεκάρι. Μπορεί να παίξει κι εκεί. Μπορεί να αγωνιστεί σε τρεις ή τέσσερις θέσεις», σημείωσε ο Πορτογάλος τεχνικός.

gazzetta.gr

 

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