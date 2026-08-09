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Η επιθυμία του Ρόδρι «αναγκάζει» την Μπαρτσελόνα να αυξήσει την προσφορά!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η επιθυμία του Ρόδρι «αναγκάζει» την Μπαρτσελόνα να αυξήσει την προσφορά!

Τα νέα δεδομένα στην περίπτωση του Ισπανού μέσου.

Δεν καταθέτει τα όπλα για Ρόδρι η Μπαρτσελόνα. Έχοντας σύμμαχο τον παίκτη που έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να φορέσει μόνο τη φανέλα της, οι πρωταθλητές Ισπανίας αναμένεται να καταθέσουν άμεσα βελτιωμένη προσφορά στη Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η πρώτη προσφορά, περίπου 45-50 εκατ. ευρώ, είχε απορριφθεί από την αγγλική ομάδα, η οποία αξιώνει 65 εκατ. ευρώ για τον 30χρονο άσο.

Η «Μπάρτσα» δεν δείχνει διάθεση να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα για έναν παίκτη αυτής της ηλικίας που σε έναν χρόνο μένει ελεύθερος, αλλά αισιοδοξεί πως θα μπορέσει να εξασφαλίσει την συγκατάθεση της Σίτι με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ, που μαζί με μπόνους μπορεί να πλησιάσει στα χρήματα που ζητεί η ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο Ρόδρι, που ψηφίστηκε MVP του Μουντιάλ, είχε 33 συμμετοχές και 2 γκολ την περασμένη σεζόν με την Σίτι.

sport-fm.gr

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