Η Άστον Βίλα καλοβλέπει Παλίνια και πιέζει την Μπάγερν

Σε διαπραγματεύσεις με την Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του Ζοάο Παλίνια, βρίσκεται η Άστον Βίλα, όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων του αγγλικού συλλόγου, Ντάμιαν Βιανταγκάνι.

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παράγοντας της Άστον Βίλα στην «Bild».

Παράλληλα, υπογράμμισε τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούν οι δύο σύλλογοι, τονίζοντας πως οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού.

«Είμαστε φιλικοί σύλλογοι. Η σχέση μας με τον Μαξ Έμπερλ, τον Κρίστοφ Φρόιντ και όλους τους υπόλοιπους υπεύθυνους είναι εξαιρετική. Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορώ και δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερες λεπτομέρειες» κατέληξε.

Ο 31χρονος Πορτογάλος μέσος που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τότεναμ, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Άστον Βίλα, με τους Βαυαρούς, σύμφωνα με το «Sky Germany», να προτιμούν την πώληση του ποδοσφαιριστή αντί ενός νέου δανεισμού.

sdna.gr