ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Τσβόλε – Άγιαξ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Τσβόλε – Άγιαξ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η δράση στην Eredivisie συνεχίζεται σήμερα με τον Άγιαξ να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Τσβόλε, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πλούσιες στοιχηματικές επιλογές για την αναμέτρηση που αρχίζει στις 15:30.

Ο Άγιαξ προσφέρεται από τη Stoiximan ως φαβορί για τη νίκη στο 1.53, η ισοπαλία βρίσκεται σε απόδοση 4.50, ενώ η επικράτηση της Τσβόλε προσφέρεται σε απόδοση 5.80.

Έως 60€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Το 0-1 προσφέρεται στο 1.42, το 1-1 σε απόδοση 2.30, το 0-2 σε απόδοση 2.30, το 1-2 σε απόδοση 2.82, το 1-0 σε απόδοση 3.00, το 2-1 σε απόδοση 5.60, το 2-2 σε απόδοση 5.80, το 2-0 σε απόδοση 8.75, ενώ το 3-3 προσφέρεται σε απόδοση 23.00.

Με εκατοντάδες αγορές πριν από τη σέντρα, ειδικά στοιχήματα, Bet Builder και Live Στοίχημα, η Stoiximan προσφέρει ολοκληρωμένη στοιχηματική εμπειρία για ακόμη μία δυνατή αναμέτρηση της Eredivisie.

Έως 60€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθέωση Sky Sports για Καρέτσα: «Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι!»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Παρί Σεν Ζερμέν: Ανακοίνωσε τον Λούκας Ντιν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Mπήκε στο κυρίως ταμπλό του Σινσινάτι ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Τα «δεύτερα» της Τσέλσι δεν δικαίωσαν τον Τσάμπι Αλόνσο κόντρα στην Γιόχορ από τη Μαλαισία

Premier League

|

Category image

Πολλές απόψεις, λίγα τα δίκιά τους

Απόψεις

|

Category image

Ανατροπή με Μαρμούς για τη Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Ατλέτικο

Premier League

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Κηδεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο ο Χόρχε Μέσι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Το teaser της ΑΕΚ για την κιτρινόμαυρη φανέλα της νέας αγωνιστικής σεζόν

Super League

|

Category image

Μπραν: Με 19 παίκτες στην Κύπρο - Εκτός αποστολής πέντε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Θρήνος στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός παίκτης και κόουτς, Ντον Νέλσον

NBA

|

Category image

Κοίταξε στα μάτια την Ουνιόν ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Δύο «χρυσές» ενδεκάδες Κύπριοι!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Άλλαξε ο... αέρας στην Ανόρθωση, έγινε αλλιώτικος και αισιόδοξος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για Αγγελόπουλους: «Έχουν σύνδρομο της Στοκχόλμης μαζί μου - Τους έστελνα φυτά και έψαχναν για μικρόφωνα»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο Ροζάριο μαζί με την οικογένειά του ο Μέσι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Διαβαστε ακομη