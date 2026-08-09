Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Τσβόλε – Άγιαξ

Η δράση στην Eredivisie συνεχίζεται σήμερα με τον Άγιαξ να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Τσβόλε, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πλούσιες στοιχηματικές επιλογές για την αναμέτρηση που αρχίζει στις 15:30.

Ο Άγιαξ προσφέρεται από τη Stoiximan ως φαβορί για τη νίκη στο 1.53, η ισοπαλία βρίσκεται σε απόδοση 4.50, ενώ η επικράτηση της Τσβόλε προσφέρεται σε απόδοση 5.80.

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Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Το 0-1 προσφέρεται στο 1.42, το 1-1 σε απόδοση 2.30, το 0-2 σε απόδοση 2.30, το 1-2 σε απόδοση 2.82, το 1-0 σε απόδοση 3.00, το 2-1 σε απόδοση 5.60, το 2-2 σε απόδοση 5.80, το 2-0 σε απόδοση 8.75, ενώ το 3-3 προσφέρεται σε απόδοση 23.00.

Με εκατοντάδες αγορές πριν από τη σέντρα, ειδικά στοιχήματα, Bet Builder και Live Στοίχημα, η Stoiximan προσφέρει ολοκληρωμένη στοιχηματική εμπειρία για ακόμη μία δυνατή αναμέτρηση της Eredivisie.

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