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Δεν κλείνει στην Ατλέτικο και περιμένει την Μπαρτσελόνα ο Ρομέρο

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν κλείνει στην Ατλέτικο και περιμένει την Μπαρτσελόνα ο Ρομέρο

H Τότεναμ έχει ορίσει την τιμή πώλησης του Αργεντινού στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κρίστιαν Ρομέρο καθυστερεί την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς ευελπιστεί σε πρόταση από την Μπαρτσελόνα. Ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα αποχωρήσει από την Τότεναμ το φετινό καλοκαίρι. Αν και ο αγγλικός σύλλογος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο διεθνής σέντερ μπακ δεν βιάζεται να πει το τελικό «ναι».

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo ποδοσφαιριστής παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, αναμένοντας πιθανή κίνηση των Καταλανών μόλις ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Ρόναλντ Αραούχο στη Λίβερπουλ. Η προοπτική των «μπλαουγκράνα» αποτελούσε πάντα διακαή πόθο για τον ίδιο, ενώ και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ντέκο, εκτιμά ιδιαίτερα τις ικανότητές του.

Η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής στη συγκεκριμένη θέση ανήκει αποκλειστικά στον Χάνσι Φλικ, ο οποίος εξετάζει αν είναι πράγματι απαραίτητη η προσθήκη ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού. Ο Γερμανός τεχνικός εμφανίζεται ικανοποιημένος με τις υπάρχουσες λύσεις στο ρόστερ, διαθέτοντας τους Πάου Κουμπαρσί, Ζεράρ Μαρτίν και Άντρεας Κρίστενσεν, ενώ υπολογίζει για τη συγκεκριμένη θέση και τους Ζιλ Κούντε και Έρικ Γκαρθία. Παράλληλα, ο προπονητής της Μπαρτσελόνα σκέφτεται να δώσει ευκαιρία στον νεαρό Άλβαρο Κορτές ως τέταρτη επιλογή στα στόπερ.

Στην περίπτωση που ο Φλικ εισηγηθεί τελικά την απόκτηση αμυντικού, ο Ρομέρο βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, μαζί με τον Εμερίκ Λαπόρτ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο οποίος επίσης χαίρει εκτίμησης στο «Καμπ Νόου».

Όσον αφορά το κόστος μιας πιθανής μετακίνησης, η Τότεναμ έχει ορίσει την τιμή πώλησης του Αργεντινού στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που η πρώτη προσφορά της Ατλέτικο Μαδρίτης στις μεταξύ τους συζητήσεις ανήλθε στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

novasports.gr

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