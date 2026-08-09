Διερωτάσαι όταν βλέπεις τέτοια γήπεδα...

Η UEFA δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των γηπέδων, κάνοντας ελέγχους κατά διαστήματα. Τουλάχιστον αυτό παρατηρούμε όταν πρόκειται για τα δικά μας γήπεδα και σύμφωνα με τα ενημερωτικά δελτία των ομάδων μας.

Όταν όμως βλέπουμε γήπεδα άλλων ομάδων στο εξωτερικό, κυρίως στα προκριματικά, διερωτάσαι πώς γίνεται να λαμβάνουν έγκριση. Είτε αφορούν τον εξωτερικό χώρο με τις κερκίδες, είτε τον αγωνιστικό χώρο.

Σε μη προηγμένες χώρες, είναι αντιληπτό πως μπορεί να μην υπάρχουν τα γήπεδα. Όμως δεν θα έπρεπε η ίδια η UEFA να προνοεί για αυτό το θέμα; Ή πάει περίπατο η όποια έγνοια έχει να κάνει με την ασφάλεια και απλώς «να παίξουμε να τελειώνουμε...».

Χ.Χ