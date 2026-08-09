Ορχήστρα o Aπόλλων με... ονοματεπώνυμο!

Στον Απόλλωνα μπορεί κανείς να βρει ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν, όπως ο Κβίντα, ο Τόμας ή ο Μαλεκκίδης, η ανοδική πορεία του οποίου είναι καταπληκτική.

Ωστόσο, το κύριο χαρακτηριστικό της ομάδας, όπως έδειξε στα τρία μέχρι τώρα επίσημα παιχνίδια, είναι ότι λειτουργεί ως σύνολο, με τον κάθε ποδοσφαιριστή να γνωρίζει ακριβώς τον ρόλο του. Ο ταχύς τρόπος παιχνιδιού, οι γρήγορες εναλλαγές της μπάλας, οι αυτοματισμοί και οι αλληλοκαλύψεις είναι προϊόν αυτής της χημείας και της ομαδικότητας.

Όλα αυτά, βέβαια, έχουν όνομα και επίθετο: Ερνάν Λοσάδα! Όπως και πέρσι έτσι και φέτος, ο κόουτς του Απόλλωνα, αποδεικνύει τη σπουδαία δουλειά που κάνει στις προπονήσεις, η οποία μεταφέρεται στους αγώνες.

Κανείς δεν γνωρίζει ποιο πρόσωπο θα δείξει στη συνέχεια ο Απόλλωνας, αλλά μέχρι τώρα η ομάδα λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Κι αυτό γιατί έχει τον κατάλληλο μαέστρο στον πάγκο!

Α.Σ.