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Σφήνα Μπάρτσα για Ρόδρι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σφήνα Μπάρτσα για Ρόδρι!

«Χαμός» για τον Ρόδρι, η Μπαρτσελόνα θέλει να τον… κλέψει από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Ρόδρι μετά από το εξαιρετικό του Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως είναι λογικό είδε πάρα πολλές ομάδες να χτυπούν την πόρτα της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαινόταν πως έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του, όμως ξαφνικά μπαίνει στο παιχνίδι και η Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να της τον… αρπάξει μέσα από τα χέρια. Θα είναι μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε… μόνη για τον Ρόδρι, όμως από ό,τι φαίνεται ο Ισπανός θα κληθεί να διαλέξει ανάμεσα στους «αιώνιους» της Ισπανίας. Η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε από το πουθενά, επικοινώνησε με την πλευρά του Ισπανού, αλλά και με αυτήν της Μάντσεστερ Σίτι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Fabrizio Romano, οι «μπλαουγκράνα» έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον ποδοσφαιριστή, την πλευρά του, αλλά και τη Μάντσεστερ Σίτι. Η Ρεάλ ήρθε... πρώτη στη διεκδίκησή του, όμως οι «πολίτες» γνώριζαν πως θα ενδιαφερθούν κι άλλες ομάδες.

Αυτήν την στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, ο παίκτης πρέπει να αποφασίσει και να διαλέξει τον νέο του… προορισμό!

england365.gr 

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