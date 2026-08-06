Σφήνα Μπάρτσα για Ρόδρι!

Ο Ρόδρι μετά από το εξαιρετικό του Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως είναι λογικό είδε πάρα πολλές ομάδες να χτυπούν την πόρτα της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαινόταν πως έχει το προβάδισμα για την απόκτησή του, όμως ξαφνικά μπαίνει στο παιχνίδι και η Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να της τον… αρπάξει μέσα από τα χέρια. Θα είναι μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε… μόνη για τον Ρόδρι, όμως από ό,τι φαίνεται ο Ισπανός θα κληθεί να διαλέξει ανάμεσα στους «αιώνιους» της Ισπανίας. Η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε από το πουθενά, επικοινώνησε με την πλευρά του Ισπανού, αλλά και με αυτήν της Μάντσεστερ Σίτι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Fabrizio Romano, οι «μπλαουγκράνα» έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον ποδοσφαιριστή, την πλευρά του, αλλά και τη Μάντσεστερ Σίτι. Η Ρεάλ ήρθε... πρώτη στη διεκδίκησή του, όμως οι «πολίτες» γνώριζαν πως θα ενδιαφερθούν κι άλλες ομάδες.

Αυτήν την στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, ο παίκτης πρέπει να αποφασίσει και να διαλέξει τον νέο του… προορισμό!

🚨🔵🔴 Barcelona have made contact with Rodri’s camp and also with Manchester City about possible move.



Real Madrid have been in talks with City for weeks but #MCFC didn’t accept to proceed immediately as felt more clubs were joining the race.



Up to the player. 🇪🇸 pic.twitter.com/JXwedANwIF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

england365.gr