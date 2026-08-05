Επίσημα νέος προπονητής της Νιούκαστλ ο Γιάισλε

Ξεκίνησε και επίσημα η εποχή Γιάισλε στη Νιούκαστλ!

Η ομάδα της Premier League ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 38χρονο Γερμανό προπονητή, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της αποτελώντας τον αντικαταστάτη του Έντι Χάου.

Ο Γιάισλε έχει μπροστά του τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας στο παρελθόν περάσει από τους πάγκους της αυστριακής Σάλτσμπουργκ και της Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία.

sport-fm.gr