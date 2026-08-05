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«Στην Άρσεναλ έχουν σίγουρη την απόκτηση Βινίσιους»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Στην Άρσεναλ έχουν σίγουρη την απόκτηση Βινίσιους»

Σύμφωνα με την AS, οι άνθρωποι την Άρσεναλ είναι βέβαιοι πως θα πείσουν τον Βινίσιους Ζούνιορ να γίνει κάτοικος Λονδίνου.

Θα γίνει παίκτης της Άρσεναλ ο Βινίσιους Ζούνιορ; Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, στο στρατόπεδο των Πρωταθλητών Αγγλίας είναι βέβαιοι για τη μετακόμιση του Βραζιλιάνου σταρ στο Λονδίνο.

Το μεταγραφικό σίριαλ της περίπτωσης Βινίσιους Ζούνιορ καλά κρατεί, με ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να περιμένει να δει που θα αγωνίζεται από τη νέα αγωνιστική σεζόν ο 26χρονος εξτρέμ της Σελεσάο.

Η Άρσεναλ και η Σαουδική Αραβία είναι οι κύριες «Σειρήνες» που θέλουν να απομακρύνουν τον Βίνι από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με την ισπανική AS, η Βασίλισσα επιθυμεί την παραμονή του παίκτη αλλά όχι με τους οικονομικούς όρους που αξιώνει και οι Gunners καραδοκούν, καθώς ο Αρτέτα έχει εξηγήσει στον Βραζιλιάνο διεθνή τον ρόλο του στην ομάδα και ο ίδιος ο παίκτης είναι θετικός στο ενδεχόμενο να υπογράψει στους Κανονιέρηδες του Χρήστου Τζόλη, σε περίπτωση που δεν τα βρει με τους Λος Μπλάνκος. Οι άνθρωποι της Άρσεναλ ωστόσο, δείχνουν κάτι παραπάνω από αισιόδοξοι για την απόκτηση του Βινίσιους Ζούνιορ.

gazzetta.gr

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