Το καλό... τρίτωσε, μα δεν παρασύρεται

Το 3Χ3 στην Ευρώπη ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο για τον Απόλλωνα, ο οποίος μετά τις δύο νίκες επί της Ντίλα Γκόρι, κέρδισε την Μπραν με 1-0 μέσα στη Noρβηγία. Πλέον η λεμεσιανή ομάδα είναι το απόλυτο φαβορί στον επαναληπτικό του «Αλφαμέγα», εκεί όπου θα επιδιώξει να σφραγίσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ του Conference League. Προφανώς και δεν έχει τελειώσει τίποτα, με τους Νορβηγούς να παραμένουν μία επικίνδυνη ομάδα και ικανή για την ανατροπή. Το καλό... τρίτωσε, μα κανείς δεν παρασύρεται.

Ο πρώτος που το γνωρίζει αυτό είναι ο προπονητής Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος φρόντισε ευθύς αμέσως να τονίσει πως χρειάζεται η ίδια προσπάθεια στο Κολόσσι για να ολοκληρώσει... τη δουλειά. «Απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο πρέπει να παραμείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Πηγαίνουμε στη Λεμεσό με προβάδισμα, όμως η πρόκριση παραμένει ανοιχτή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αργεντινός προπονητής.

Το πρώτο φετινό «πρέπει» του Απόλλωνα είναι η είσοδος στο League Phase του Conference. Το βλέμμα όλων στο οικοδόμημα της ομάδας δεν φεύγει από αυτόν τον στόχο και τούτο είναι κάτι που δείχνει o σύλλογος στον αγωνιστικό χώρο. Ένα σύνολο παικτών με σοβαρότητα, πειθαρχία και συγκέντρωση στο πλάνο του προπονητή. Μια ομάδα ικανή να μπει στη League Phase της διοργάνωσης.