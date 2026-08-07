Κρίγκου για την κριτική στην Ομόνοια: «Λίγη υπομονή και λίγη ταπεινότητα δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν»
ΓΗΠΕΔΟ
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Πρώτη αντίδραση από μέλος του Δ.Σ. των πρασίνων
Βγήκε μπροστά το μέλος της διοίκησης της Ομόνοιας, Θεόδωρος Κρίγκου, μετά την ισοπαλία με την Λίνκολν. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην έντονη κριτική του κόσμου, για την μέτρια εμφάνιση των πρασίνων.
Aναλυτικά:
«Κάποιοι καταντούν κάθε χρόνο προβλέψιμοι. Βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα, να ειρωνευτούν και να απαξιώσουν. Και όταν η πραγματικότητα τους διαψεύδει, αρχίζουν να σβήνουν τις αναρτήσεις και τα σχόλιά τους.
Η συνέπεια στις απόψεις μετράει περισσότερο από τις εύκολες διαγραφές. Λίγη υπομονή και λίγη ταπεινότητα δεν έβλαψαν ποτέ κανέναν.
Η καλοπροαίρετη κριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Η ειρωνεία, η απαξίωση και οι βιαστικές κρίσεις συνήθως επιστρέφουν σε εκείνους που τις εκφράζουν. Είμαστε τυχεροί και ευγνώμονες που στηρίζουμε μια ομάδα που μας έχει μάθει να πιστεύουμε μέχρι το τέλος. Ο νοών νοείτω».