Η ανησυχία για Κίνα και τα ερωτηματικά

Η Πάφος παίρνει τον δρόμο της επιστροφής, μετά την ήττα (0-1) από την Σάλτσμπουργκ.

Οι γαλάζιοι θα φτάσουν στη βάση τους νωρίς το μεσημέρι και έπειτα η προσοχή θα στραφεί στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (13/08) όπου θα κληθεί να κάνει άλλη μια ευρωπαϊκή ανατροπή.

Ο Σα Πίντο έχει όμως να διαχειριστεί και αγωνιστικά προβλήματα. Θυμίζουμε πως ο Κορέια δεν ταξίδεψε λόγω κόπωσης κι έτσι η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά. Απ' εκεί και πέρα ο Σέμα αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες και δεν υπολογίζεται, ενώ ο Κίνα έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω χτυπήματος στον αστράγαλο. Οι ιατρικές εξετάσεις θα ξεκαθαρίσουν αν προέκυψε πρόβλημα κι αν χρειαστεί να παραμείνει εκτός δράσης.

Τέλος, ο Άντερσον δηλώθηκε στη θέση του άτυχου Ζάζα, όμως δεν είναι ακόμη στο 100% για να βοηθήσει την παφιακή ομάδα, γι' αυτό και δεν ταξίδεψε για την Αυστρία.