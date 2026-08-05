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Η Γιουβέντους λύγισε την Τσέλσι με γκολ του Ζεγκρόβα - Επέστρεψε στη δράση ο Μούντρικ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Γιουβέντους λύγισε την Τσέλσι με γκολ του Ζεγκρόβα - Επέστρεψε στη δράση ο Μούντρικ

Η Γιουβέντους επικράτησε 1-0 της Τσέλσι σε φιλική αναμέτρηση στο Χονγκ Κονγκ, χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Έντον Ζεγκρόβα.

Η Γιουβέντους συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις της στην καλοκαιρινή προετοιμασία, επικρατώντας 1-0 της Τσέλσι στο Χονγκ Κονγκ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Έντον Ζεγκρόβα στο δεύτερο ημίχρονο, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Κενάν Γιλντίζ.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι παρέμεινε αήττητη στα φιλικά της και για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι κράτησε ανέπαφη την εστία της, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη αμυντική της σταθερότητα.

Ο Ζεγκρόβα πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 68ο λεπτό με εντυπωσιακό πλασέ, αξιοποιώντας την ασίστ του Γιλντίζ, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του φετινή συμμετοχή μετά την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό του.

Η Τσέλσι είχε τις δικές της ευκαιρίες, κυρίως με τον Παλέστρα, όμως δεν κατάφερε να νικήσει την άμυνα των «μπιανκονέρι», που έδειξαν για ακόμη μία φορά ισορροπία και αποτελεσματικότητα ενόψει της νέας σεζόν. Aξιοσημείωτη η επιστροφή του Μικάιλο Μούντρικ στην ενεργό δράση, μετά από πολύμηνη τιμωρία λόγω χρήσης απαγορευμένης ουσίας.

sport-fm.gr

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