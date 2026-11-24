Μία ακόμη φορά βρήκε δίχτυα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτή τη φορά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Σαντ για το Ασιατικό Champions League.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 987 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα και πλέον χρειάζεται μόλις 13 ακόμη για να συμπληρώσει τα 1.000, ένα ορόσημο που θα αποτελέσει ιστορικό επίτευγμα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στα 41 του χρόνια, ο CR7 συνεχίζει να γράφει ιστορία, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο έναν αριθμό που μοιάζει εξωπραγματικός.

Δείτε το γκολ:

🚨🐐 CRISTIANO RONALDO FAIT TREMBLER LES FILETS SUR PENALTY ! ⚽🔥 CR7 inscrit son 987e BUT EN CARRIÈRE ! 🤯 Il ne lui reste désormais que 13 BUTS pour atteindre la barre mythique des 1 000 buts ! 🏆� https://t.co/7TSHeTwGif — FOOTFLASH (@footflashMedia) November 24, 2026