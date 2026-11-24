Η ατυχία χτύπησε την υπερομάδα του Λουίς Ενρίκε και η Παρί Σεν Ζερμέν, μέσα σε διάστημα μόλις λίγων εβδομάδων, έχασε με πολύμηνους τραυματισμούς δύο από τα σημαντικότερα γρανάζια της επιθετικής της λειτουργίας.

Οι Ντεζιρέ Ντουέ και Χβίτσα Κβαρατσχέλια υπέστησαν και οι δύο ρήξη χιαστών και θα απουσιάσουν πιθανότατα μέχρι και το φινάλε της σεζόν, αφήνοντας σημαντικά κενά στην επιθετική γραμμή της ομάδας, τα οποία καλείται να καλύψει άμεσα ο Λουίς Ενρίκε, ενόψει των κρίσιμων αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στο στρατόπεδο της Παρί και η διοίκηση της ομάδας περιμένει υπομονετικά το μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, για να προχωρήσει σε μαζεμένες μεταγραφικές κινήσεις, ώστε να πλαισιώσει τον Ουσμάν Ντεμπελέ στην επίθεση των Γάλλων.

Ένα από τα πρώτα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι αυτό του Αντόνιο Νούσα της Λειψίας, ενώ στη σχετική λίστα βρίσκονται και ο Αμπντέ Εζαλζουλί της Ρεάλ Μπέτις, ο Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα, ο Ιμπραΐμ Μάζα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά και οι Λουίς Ντίας της Μπάγερν Μονάχου και Εστεβάο της Τσέλσι.

Οι μεταγραφικοί στόχοι είναι αμέτρητοι και μένει πλέον να φανεί ποια θα είναι η τελική απόφαση των Παριζιάνων.

sport-fm.gr