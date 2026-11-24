Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, το διπλό ήταν «χρυσάφι» για την ΑΕΛ. Η ομάδα του Ούγκο Μάρτινς πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη και πλέον έχει προοπτική να «κολλήσει» και τρίτη, αφού την 11η αγωνιστική φιλοξενεί τον Ολυμπιακό, άλλη μία ομάδα που βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ της βαθμολογίας. Μιλώντας γι' αυτά τα παιχνίδια, παρατηρούμε πως η φετινή ΑΕΛ έχει το απόλυτο.

Κι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο τη διατηρεί στα ψηλά της βαθμολογίας. Πιο συγκεκριμένα, σε 10 αγώνες οι γαλαζοκίτρινοι καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν έξι ομάδες που η θέση τους στη βαθμολογία είναι από την 7η θέση και κάτω. Ο απολογισμός είναι εντυπωσιακός με έξι νίκες! Η ΑΕΛ πριν από το τελευταίο διπλό στην Πάφο, κέρδισε τις Ανόρθωση (2-0), Νέα Σαλαμίνα (2-1), Ομόνοια 29Μ (2-1), Ομόνοια Αραδίππου (0-2) και Κρασάβα Ε.Ν.Υ. (3-1).

Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει με τις λεγόμενες «μεγάλες» ομάδες, καθώς μετρά μόλις μία νίκη (επί Πάφου εκτός έδρας) και τρεις ήττες (από ΑΠΟΕΛ, Άρη και Ομόνοια). Πάντως, θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τη συγκομιδή της σε τέτοιου είδους παιχνίδια αφού πλησιάζουν τα δύο ντέρμπι με ΑΕΚ (12η αγωνιστική, 1/12) και Απόλλωνα (13η, 6/12).