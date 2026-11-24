Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς η ομοσπονδία του Μαρόκου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει εκ νέου στη Δικαιοσύνη, μετά την απόφαση του Ανώτατου Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS) να αναγνωρίσει τη Σενεγάλη ως νικήτρια της διοργάνωσης.

Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη (24/11) και ανέτρεψε εκείνη της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), η οποία τον περασμένο Μάρτιο είχε κατακυρώσει τον τελικό με 3-0 υπέρ του Μαρόκου, λόγω της προσωρινής αποχώρησης των ποδοσφαιριστών της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο.

Η Μαροκινή ομοσπονδία εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για τη διαδικασία, επικαλούμενη επικοινωνία του Γερμανού καθηγητή αθλητικού δικαίου και διαιτητή του CAS, Ούλριχ Χας, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας της Σενεγάλης, 48 ώρες πριν από την έκδοση της απόφασης.]

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας του Μαρόκου

«Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) έλαβε γνώση της απόφασης που εκδόθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στη Λωζάνη της Ελβετίας, από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), σχετικά με την έφεση που άσκησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης κατά της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), η οποία αφορούσε τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (Μαρόκο 2025).

Στο πλαίσιο αυτό, η FRMF εξέφρασε την έκπληξη και τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι το αίτημά της δεν έγινε δεκτό. Το αίτημα αυτό αφορούσε την ανάγκη εξαγωγής των απαραίτητων νομικών συμπερασμάτων από πρακτικές που ενδέχεται να υπονομεύσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαιτητικής διαδικασίας, και συγκεκριμένα από τα διαπιστωμένα γεγονότα που αφορούν επικοινωνία μεταξύ του Γερμανού διαιτητή Ulrich Haas και του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, 48 ώρες πριν από την ανακοίνωση της απόφασης.

Η FRMF επισημαίνει, επίσης, ότι η απόφαση δεν έλαβε υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν πρόσφατα τόσο από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) —το διεθνές όργανο που είναι αρμόδιο για τους κανόνες του παιχνιδιού— όσο και από τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA), αναφορικά με την αποχώρηση παικτών από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή, καθώς και με τις ευθύνες και τις πειθαρχικές κυρώσεις που απορρέουν από μια τέτοια ενέργεια.

Κατά συνέπεια, η FRMF επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητά της να εξαντλήσει κάθε δυνατή νομική οδό προκειμένου να αμφισβητήσει την εν λόγω απόφαση του CAS».

Το χρονικό του επεισοδιακού τελικού

Η Σενεγάλη είχε επικρατήσει του Μαρόκου με 1-0 στην παράταση, χάρη σε γκολ του Γκέιγ, κατακτώντας το τρόπαιο μέσα στην έδρα των διοργανωτών.

Ωστόσο, ο τελικός σημαδεύτηκε από την προσωρινή αποχώρηση των Σενεγαλέζων, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Μαρόκου. Ο Μπραχίμ Ντίας ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Μετά το τέλος της διοργάνωσης, η ομοσπονδία του Μαρόκου προσέφυγε στην CAF, η οποία 57 ημέρες αργότερα ανέτρεψε το αποτέλεσμα και κατακύρωσε τον αγώνα με 3-0 υπέρ των Μαροκινών.

Ακολούθησε η προσφυγή της Σενεγάλης στο CAS, με το δικαστήριο να την δικαιώνει και να της επιστρέφει τον τίτλο. Πλέον, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς το Μαρόκο δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τη νομική διεκδίκηση.

sdna.gr