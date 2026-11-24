Η Σενεγάλη ανακηρύχθηκε σήμερα (24/11) πρωταθλήτρια Αφρικής από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS), έπειτα από μια πραγματικά επεισοδιακή υπόθεση.

Είναι το δεύτερο ηπειρωτικό της τρόπαιο, προσθέτοντάς το σε αυτό που είχε κερδίσει στο Καμερούν τον Φεβρουάριο του 2022. Με αυτό το επίτευγμα, τα «Λιοντάρια της Τερανγκά» ισοφαρίζουν την Αλγερία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (η οποία είχε κερδίσει το 1968 και το 1974, όταν η χώρα ήταν γνωστή ως Ζαΐρ).

Το Μαρόκο, στο οποίο είχε απονεμηθεί προσωρινά ο τίτλος από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) κατόπιν διοικητικής απόφασης, παραμένει με έναν μόνο τίτλο (από το 1976).

Ο πίνακας τίτλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής:

7 τίτλοι: Αίγυπτος (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

5 τίτλοι: Καμερούν (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)

4 τίτλοι: Γκάνα (1963, 1965, 1978, 1982)

3 τίτλοι: Νιγηρία (1980, 1994, 2013) και Ακτή Ελεφαντοστού (1992, 2015, 2023)

2 τίτλοι: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (*) (1968, 1974), Αλγερία (1990, 2019) και Σενεγάλη (2021, 2025)

1 τίτλος: Αιθιοπία (1962), Σουδάν (1970), Κονγκό (1972), Μαρόκο (1976), Νότια Αφρική (1996), Τυνησία (2004) και Ζάμπια (2012)

(*) Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κατέκτησε τον τίτλο το 1968 και το 1974 υπό την ονομασία Ζαΐρ.