Ως γνωστόν, ο σκάουτερ του ΠΑΟΚ Κώστας Μαλιούφας βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο και παρακολούθησε από κοντά αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, «σκανάροντας» την εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, από τα παιχνίδια που είδε ξεχώρισε τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ο 20χρονος Κύπριος μέσος της Ομόνοιας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με την παρουσία του στο ντέρμπι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν παρακολουθήσει τον νεαρό άσο και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια των πρασίνων. Πλέον, έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για τα προσόντα και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του.

Το ενδιαφέρον της ομάδας της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως είναι πλέον σοβαρό. Ο Ανδρέου άρεσε πολύ στους «ασπρόμαυρους» και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις, ακόμα και από την προσεχή μεταγραφική περίοδο, με την κατάθεση πρότασης στην Ομόνοια για την απόκτησή του.