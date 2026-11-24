Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) επιβεβαίωσε επίσημα σήμερα (24/11) ότι το 49Ο Copa América του 2028 θα διεξαχθεί- από τις 9 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου 2028- στις ΗΠΑ, οι οποίες, λίγο αργότερα, θα φιλοξενήσουν επίσης τους Ολυμπιακούς Αγώνες (14-30 Ιουλίου).

Πρόκειται για την τρίτη φορά που το αρχαιότερο τουρνουά εθνικών ομάδων διεξάγεται σε αμερικανικό έδαφος, μετά τις διοργανώσεις του 2016 και του 2024.

Όπως ανέφερε η CONMEBOL, στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν δεκαέξι εθνικές ομάδες: δέκα από τη Νότια Αμερική και έξι από την CONCACAF (Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική).

Το τουρνουά του 2016 κατέκτησε η Χιλή νικώντας 4-2 στα πέναλτι την Αργεντινή (0-0)

Το τουρνουά του 2024, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φίλαθλοι, νικήτρια αναδείχθηκε η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, επικρατώντας της Κολομβίας με 1-0 στον τελικό.