Ο Εμρέ Μορ, που είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, πήρε την απόφαση στα 29 του μόλις χρόνια να σταματήσει προσωρινά την ποδοσφαιρική καριέρα του, λύνοντας κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με την Ναϊμέγκεν. Ο Τούρκος μέσος είχε αγωνιστεί στην ομάδα του Πειραιά στο δεύτερο μισό της σεζόν 2019-2020, ως δανεικός από τη Θέλτα.

Χθες η ομάδα του στην Ολλανδία, Ναϊμέγκεν, ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον Μορ για να λυθεί κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του, έπειτα από την απόφαση του παίκτη ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα για να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της ψυχικής του υγείας.

Ο Μορ μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του και τόνισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει ξανά στα γήπεδα: «Δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα είναι σοβαρό και δεν είμαι σε θέση να συνεχίσω να παίζω. Πρέπει να αφοσιωθώ στον εαυτό μου και να βρω λύση στα προβλήματα που με ταλαιπωρούν».