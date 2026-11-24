Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Μίλαν απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς ο Λούκα Μόντριτς δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρούμπεν Αμορίμ για την αναμέτρηση της Πέμπτης (26/11, 19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Κροάτης μέσος υπέστη θλάση στον δεξιό μηριαίο στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη Φροζινόνε, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες. Εκτός αναμένεται να μείνει και ο Στραχίνια Παβλοβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μόντριτς έχει καταγράψει μόλις 56 λεπτά συμμετοχής στο φετινό Europa League, με τον Αμορίμ να κάνει διαχείριση του χρόνου του στη διοργάνωση. Αντίθετα, στη Serie A ο 40χρονος χαφ έχει αγωνιστεί σε 12 αναμετρήσεις, ξεκινώντας τις εννέα από αυτές στο αρχικό σχήμα.

Η κατάσταση του Κροάτη θα επανεκτιμηθεί ενόψει της αναμέτρησης με την Κάλιαρι στις 30 Νοεμβρίου, ωστόσο η συμμετοχή του σε αυτό το παιχνίδι θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη. Πιο πιθανή είναι η επιστροφή του για το ματς με την Πάρμα, στις 6 Δεκεμβρίου.

Στα θετικά για τη Μίλαν, ο Φικάγιο Τομόρι θα επιστρέψει στις προπονήσεις την Τετάρτη (25/11) και θα τεθεί στη διάθεση του Αμορίμ ενόψει Ολυμπιακού.

sport-fm.gr