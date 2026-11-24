Ένα τρόπαιο, δύο διαφορετικοί πρωταθλητές και μία δικαστική διαμάχη που κράτησε δέκα μήνες. Η Σενεγάλη είναι η (οριστική) κάτοχος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής σε ένα «σίριαλ» που θα μείνει στην ιστορία!

Στις 18 Ιανουαρίου, το Ραμπάτ φιλοξενούσε τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Το Μαρόκο, αγωνιζόμενο στο «σπίτι» του, αναζητούσε την επιστροφή στην κορυφή της ηπείρου έπειτα από μισό αιώνα, απέναντι στη Σενεγάλη του Σαντιό Μανέ, η οποία είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2022 και αναζητούσε τη δεύτερη κατάκτηση του εν λόγω θεσμού. Εκείνο το βράδυ, όμως, το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Με το σκορ στο 0-0 και το παιχνίδι στις καθυστερήσεις, οι Σενεγαλέζοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για ακυρωθέν γκολ τους, πριν η απόφαση για πέναλτι υπέρ των Μαροκινών, λίγα λεπτά αργότερα, προκαλέσει πραγματικό χάος.

Ο προπονητής της Σενεγάλης, Πάπε Τιάου, κάλεσε τους ποδοσφαιριστές του να αποχωρήσουν από το γήπεδο, ενώ στις εξέδρες ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια, με συμπλοκές οπαδών και δυνάμεων ασφαλείας. Ο τελικός διακόπηκε για περίπου 14 λεπτά κι όλα έδειχναν ότι δεν θα ξαναξεκινούσε!

Τελικά, η παρέμβαση του Σαντιό Μανέ έφερε τους Σενεγαλέζους πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπραΐμ Ντίαθ αστόχησε στο πέναλτι, επιχειρώντας εκτέλεση αλά Πανένκα, με τον Μεντί να μπλοκάρει τη μπάλα, ενώ στην παράταση ο Παπέ Γκέιγ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με υπέροχο «ευθύβολο» σουτ.

Εντέλει, η Σενεγάλη επικράτησε 1-0, στέφθηκε πρωταθλήτρια Αφρικής και πανηγύρισε την κατάκτηση του δεύτερου τροπαίου της ιστορίας της. Δεν είχε γραφτεί όμως το τελευταίο... κεφάλαιο σε αυτό το σίριαλ! Υπήρξαν πολλά επεισόδια ακόμη!

Η απόφαση που άλλαξε τον πρωταθλητή και η δικαίωση μετά από 310 ημέρες

Στις 17 Μαρτίου, έπειτα από προσφυγή του Μαρόκου, η Επιτροπή Εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας (CAF) έκρινε αντικανονική την αποχώρηση της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο πριν την εκτέλεση του πέναλτι του Μαρόκου και κατακύρωσε τον τελικό με 3-0 υπέρ των Μαροκινών!

Ο τίτλος άλλαξε χέρια «στα χαρτιά», παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί κανονικά η απονομή του τροπαίου. Η Ομοσπονδία της Σενεγάλης δεν αποδέχθηκε την απόφαση και προσέφυγε στο Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS).

Στις 24 Νοεμβρίου ήρθε η δεύτερη ανατροπή. Το CAS δικαίωσε τη Σενεγάλη, ακύρωσε την απόφαση της CAF και επανέφερε το αποτέλεσμα του αγωνιστικού χώρου, κρίνοντας ότι η απόφαση για τη συνέχιση του παιχνιδιού ανήκε στην αποκλειστική αρμοδιότητα του διαιτητή.

Το στοιχείο που καθόρισε την τελική απόφαση

Το CAS επικεντρώθηκε σε μία κρίσιμη λεπτομέρεια, ότι ο διαιτητής δεν διέκοψε ποτέ οριστικά τον τελικό. Αντίθετα, όταν οι Σενεγαλέζοι επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και διαπιστώθηκε ότι αμφότερες οι ομάδες ήταν διατεθειμένες να συνεχίσουν, ο Ζαν-Ζακ Νταλά επέτρεψε την επανέναρξη της αναμέτρησης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η συγκεκριμένη απόφαση εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του διαιτητή και προστατεύεται από την αρχή «field of play doctrine». Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό του Μαρόκου ότι η απόφαση ήταν αυθαίρετη ή νομικά εσφαλμένη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, τα άρθρα 82 και 84 εφαρμόζονται όταν η συμπεριφορά μίας ομάδας οδηγεί τον διαιτητή στην οριστική διακοπή ενός αγώνα, κάτι που δεν συνέβη στο Ραμπάτ. Το CAS ξεκαθάρισε επίσης ότι οι πειθαρχικές ευθύνες της Σενεγάλης είχαν ήδη εξεταστεί και είχαν επιβληθεί σχετικές ποινές. Αυτές, ωστόσο, δεν δικαιολογούσαν την εκ των υστέρων αλλαγή του αποτελέσματος.

Έτσι, στις 24 Νοεμβρίου, το τριμελές δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, επαναφέροντας το 1-0 και αναγνωρίζοντας ξανά τη Σενεγάλη ως πρωταθλήτρια Αφρικής.

Ουσιαστικά, η Σενεγάλη δεν δικαιώθηκε επειδή η αποχώρησή της θεωρήθηκε σωστή, αλλά επειδή ο διαιτητής είχε αποφασίσει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί κανονικά ο τελικός. Έτσι, 310 ημέρες μετά τον τελικό, η Σενεγάλη κατέκτησε για δεύτερη φορά το ίδιο τρόπαιο. Την πρώτη μέσα στο γήπεδο και τη δεύτερη στις δικαστικές αίθουσες, βάζοντας τέλος σε μία υπόθεση που... ούτε λίγο, ούτε πολύ, εξέθεσε το αφρικανικό ποδόσφαιρο και την οργάνωσή του.

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