Νέα διάσταση παίρνει η πολύκροτη υπόθεση του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο, καθώς δημοσίευμα της ισπανικής Marca προκάλεσε την παρέμβαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS), το οποίο έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως μόνο οι δικές του επίσημες ενημερώσεις μπορούν να θεωρούνται έγκυρες.

Συγκεκριμένα, η ισπανική εφημερίδα ανέφερε πως στο Μαρόκο υπάρχει έντονη αισιοδοξία ότι η απόφαση του CAS, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη (24/11), θα είναι υπέρ των «Λιονταριών του Άτλαντα». Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, η μαροκινή πλευρά θεωρεί πως θα διατηρήσει το τρόπαιο που της απονεμήθηκε από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Το δημοσίευμα, ωστόσο, δημιούργησε την εντύπωση ότι η έκβαση της υπόθεσης έχει ήδη κριθεί. Το CAS αντέδρασε με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία διευκρίνισε ότι η απόφαση θα εκδοθεί το απόγευμα της Τρίτης (24/11), ενώ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε επίσημη πληροφόρηση για την υπόθεση θα προέρχεται αποκλειστικά από τα δικά του κανάλια επικοινωνίας.

Παράλληλα, το Δικαστήριο γνωστοποίησε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε περαιτέρω επικοινωνία με τα Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με την υπόθεση μέχρι να δημοσιοποιηθεί η ετυμηγορία του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν στον επεισοδιακό τελικό της 18ης Ιανουαρίου 2026, όταν η Σενεγάλη αντιμετώπισε το Μαρόκο σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση. Παρά την ένταση και τις διαμαρτυρίες που σημάδεψαν το παιχνίδι, οι Σενεγαλέζοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 1-0, χάρη σε ένα εξαιρετικό τέρμα του Παπέ Γκέιγ, κατακτώντας το τρόπαιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, η αναμέτρηση είχε προηγουμένως διακοπεί προσωρινά, όταν οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης αντέδρασαν έντονα στον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Μαρόκου και αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπραχίμ Ντίαθ, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε την αφετηρία μιας μακράς δικαστικής διαμάχης. Περίπου δύο μήνες μετά τον τελικό, η Επιτροπή Εφέσεων της CAF έκανε δεκτή την προσφυγή της μαροκινής ομοσπονδίας και αποφάσισε να κατακυρώσει τον αγώνα με 3-0 υπέρ του Μαρόκου, θεωρώντας ότι η αποχώρηση της Σενεγάλης συνιστούσε παράβαση των κανονισμών.

Με αυτόν τον τρόπο, το τρόπαιο άλλαξε χέρια 57 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του τελικού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Σενεγαλέζων.

Η ομοσπονδία της Σενεγάλης δεν αποδέχθηκε την απόφαση και προσέφυγε στο CAS, ζητώντας την ακύρωσή της και την επιστροφή του τίτλου. Πλέον, η αυριανή ανακοίνωση αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει ποια από τις δύο εθνικές ομάδες θα αναγνωριστεί τελικά ως πρωταθλήτρια Αφρικής.

sport-fm.gr