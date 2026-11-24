Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στην Αγγλία, κερδίζοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση μετά την παρουσία του στη νίκη της Χαλ με 2-0 απέναντι στην Μπράιτον.

Ο Τζολάκης πραγματοποίησε επτά αποκρούσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του απέναντι στους «γλάρους», για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Η εμφάνισή του τον έφερε ανάμεσα στους οκτώ υποψηφίους για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της αγωνιστικής, με τη σχετική ψηφοφορία να βρίσκεται σε εξέλιξη στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται και ο συμπαίκτης του στη Χαλ, Όλι ΜακΜπέρνι, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης, καθώς και ο 18χρονος Λούκα Γουίλιαμς-Μπάρνετ της Τότεναμ, που ξεχώρισε στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League.

Ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση για τον Τζολάκη αποτελεί η επιλογή του στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής από τον Άλαν Σίρερ, τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Premier League.

sdna.gr