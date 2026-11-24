Ήταν ερωτηματικό το πώς θα αντιδρούσε ο Απόλλωνας μετά την πρώτη του ήττα που δέχθηκε από τον Ολυμπιακό. Και απέναντι στην Ομόνοια 29ης Μαΐου στο «Αλφαμέγα», μπορεί να μην ήταν καθηλωτικός, είχε όμως τον τρόπο να πανηγυρίσει τη νίκη και να κρατηθεί σε επαφή με την κορυφή. Και αυτός ήρθε μέσω… άμυνας, αφού για τρίτη φορά δεν παραβιάστηκε η εστία. Και η αλήθεια είναι πως δεν κινδύνεψε και ιδιαίτερα...

Ο Απόλλωνας είναι στο -4 από την 1η θέση, αλλά έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να πλησιάσει, εφόσον την Παρασκευή (19:00) κάνει απόδραση με διπλό από την «Αρένα» επί της πρωτοπόρου ΑΕΚ. Το αρνητικό για τον Ερνάν Λοσάδα είναι πως πρέπει να περιμένει να δει σε τι κατάσταση θα βρίσκονται δύο βασικά του γρανάζια.

Οι Μπράντον Τόμας, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής και ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος σκόραρε και μετά αποχώρησε τραυματίας. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα υπάρξει κανένα ρίσκο αφού πρόκειται για πολύτιμες μονάδες στο ρόστερ.