Η Σενεγάλη ανακηρύχθηκε σήμερα (24/11) πρωταθλήτρια Αφρικής για το 2025 από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS), έπειτα από μια πραγματικά επεισοδιακή υπόθεση. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης υπήρξαν αντιδράσεις:

Αμπντουλαγιέ Φαλ (πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Σενεγάλης/FSF):

«Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο απέδωσε δικαιοσύνη για τον αθλητισμό. Θέλω να επιβεβαιώσω με έμφαση τους δεσμούς αδελφοσύνης που μας ενώνουν με τη Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου (FRMF) και τον μαροκινό λαό. Το ποδόσφαιρο της Σενεγάλης ατενίζει πλέον σταθερά το μέλλον, με αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό, σε μια Αφρική ενωμένη γύρω από τις αξίες του αθλητισμού».

Ποδοσφαιρική ομοσπονδία Σενεγάλης στο instagram:

«Ξανά και πάντα πρωταθλητές Αφρικής».

Καλιμπού Κουλιμπαλί (πρώην αρχηγός της Σενεγάλης):

«Καλώς επιστρέψατε στο σπίτι».

Ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου (FRMF):

«Η Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου (FRMF) εκφράζει την αντίρρησή της για το γεγονός ότι το αίτημά της δεν ελήφθη υπόψη. Το αίτημα αφορούσε τις νομικές συνέπειες που προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο τη διαδικασία και αμφισβήτησαν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της απόφασης, ιδίως μετά την επιβεβαίωση ότι υπήρξε επαφή μεταξύ του Γερμανού διαιτητή Ούρλιχ Χάας και του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, 48 ώρες πριν από την έκδοση της απόφασης.

Κατά συνέπεια, η Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου αποφάσισε να κινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να αμφισβητήσει την απόφαση του CAS».

Μάθιου Ρέεμπ (Γενικός γραμματέας του CAS):

«Ο διαιτητής δεν υπέπεσε σε κανένα νομικό σφάλμα, δεν θα μπορούσε παρά να υπάρξει μόνο ένας νικητής σε αυτόν τον τελικό, όπως ακριβώς δεν θα μπορούσε παρά να υπάρξει μόνο ένας νικητής σε αυτή τη νομική διαδικασία. Ο νόμος μίλησε. Νομίζω ότι απλώς πρέπει να αποδεχτούμε την απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου».

Σίντι Ντιανιέ (Δικηγόρος της FSF):

«Δεν θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε να καταπατηθεί με αυτόν τον τρόπο η τιμή της Σενεγάλης, του έθνους της Σενεγάλης και ολόκληρου του λαού της, υπό το πρόσχημα νομικών διαδικασιών που έθεταν υπό αμφισβήτηση την ίδια την ουσία του αθλήματος, δηλαδή του ποδοσφαίρου». Για εμάς, αυτή είναι μια τεράστια νίκη».