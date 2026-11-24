Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας εξέφρασε τη χαρά του για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΟΦΗ έως το 2029, μιλώντας για την εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον σύλλογο, τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τους κοινούς στόχους για τη συνέχεια.

«Είναι πολύ σημαντικό που ανανεώνω το συμβόλαιο μου μέχρι το 2029, ευχαριστώ πολύ την ομάδα για την εμπιστοσύνη, έρχονται νέες προκλήσεις που μπορούμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε.

Εύχομαι ν’ ανταποδώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ευχαριστώ τον πρόεδρο της ομάδας και συνεχίζουμε μαζί. Είναι ένα club που δείχνει εμπιστοσύνη στους Έλληνες, μια ιστορική ομάδα με μεγάλο λαό και εύχομαι να μείνω όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα χρόνια.Η πιο δυνατή στιγμή είναι η κατάκτηση των δύο τροπαίων και θα ήθελα να πετύχουμε με την ομάδα όλους τους στόχους που έχουμε θέσει», είπε αναλυτικά.

sport-fm.gr