Δικαίωση από το CAS για τη Σενεγάλη, η οποία πήρε πίσω τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής!

Δικαιώθηκε από το CAS και πήρε πίσω τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής η Σενεγάλη!

Οι Σενεγαλέζοι είδαν την έφεση που είχαν καταθέσει κατά της απόφασης που τους αφαιρούσε τον τίτλο, να γίνεται δεκτή, γεγονός που τους χρίζει οριστικά και αμετάκλητα πρωταθλητές Αφρικής!

Θυμίζουμε ότι οι παίκτες της Σενεγάλης είχαν αποχωρήσει από τον τελικό μετά τον καταλογισμό ενός πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στις καθυστερήσεις του τελικού, επιστρέφοντας τελικά για να δουν το πέναλτι να χάνεται και το ματς να οδηγείται στην παράταση, εκεί όπου κατάφεραν τελικά να πάρουν τη νίκη με 1-0.

Ωστόσο, το πειθαρχικό όργανο της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είχε κάνει δεκτή την έφεση του Μαρόκου και να τους δώσει το τρόπαιο, με την αιτιολόγηση ότι η αποχώρηση των Σενεγαλέζων θα έπρεπε να έχει θεωρηθεί οριστική.

Παρ' όλα αυτά, το CAS άλλαξε τη συγκεκριμένη απόφαση, παίρνοντας ως δεδομένο ότι η απόφαση του διαιτητή να επαναφέρει τον αγώνα ή να τον διακόψει οριστικά, εμπίπτει αποκλειστικά στη δική του αρμοδιότητα. Σφυρίζοντας για την επανέναρξη του παιχνιδιού, ο διαιτητής θεώρησε ότι είχαν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση του αγώνα, ενώ και οι δύο ομάδες εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεχίσουν.

Κατά την κρίση του CAS, ήταν σαφές ότι οι συνέπειες της απόφασης του διαιτητή περιορίζονταν εντός του αγωνιστικού χώρου και ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ότι η απόφαση του διαιτητή καλύπτεται από τη θεωρία περί «αποφάσεων εντός του αγωνιστικού χώρου». Το CAS αναγνώρισε ότι ο διαιτητής κλήθηκε να λάβει απόφαση σε ένα κλίμα ακραίας έντασης. Ωστόσο, οι συνθήκες αυτές δεν δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό της απόφασης ως «αυθαίρετης». Αντιθέτως, η κρίση του διαιτητή δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από παράγοντες εξωγενείς προς το παιχνίδι και έτσι η έφεση της Σενεγάλης έγινε δεκτή.

sport-fm.gr

After all the effort morroco want to steal the trophy from them, just like that in the court room. Funny right, congratulations Senegal the real champions. https://t.co/BPO8RRQy2c — Aproko Units (@aproko_units) November 24, 2026

Senegal 🇸🇳 the 2025 AFCON champions 🏆 https://t.co/mrNO90WZXb — Nigeria Stories (@NigeriaStories) November 24, 2026

🚨🇲🇦🇸🇳 ALERTE INFO | LA DÉCISION DU TAS A ÉTÉ ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES TROIS ARBITRES. (TAS) https://t.co/pF6vdRfc2i — Impact (@ImpactMediaFR) November 24, 2026