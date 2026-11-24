Η FA παίρνει πίσω την απόφαση και αφαιρεί την κόκκινη κάρτα από τον Γάλλο. Δικαίωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για το μαρκάρισμα που την άφησε με 10 και ουσιαστικά ήταν η αρχή του… τέλους στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ, η οποία επικράτησε στη συνέχεια εύκολα, με 4-0.

Αλλαγή στην απόφαση της κόκκινης κάρτας του Λένι Γιορό. Ο Γάλλος αποβλήθηκε στο μαρκάρισμα πάνω στον Ίσακ στο 8ο λεπτό, στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ. Η ομάδα του Ποτσετίνο δε συμφώνησε με την απόφαση και έκανε ένσταση. Η ομοσπονδία ενημέρωσε για την αλλαγή της απόφασης, αλλά και για τη διαθεσιμότητα του ποδοσφαιριστή των «κόκκινων διαβόλων».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε έφεση, το μαρκάρισμα υπήρξε, όμως η τιμωρία του Γάλλου ήταν αυστηρή. Ο διαιτητής έδωσε κόκκινη, όμως εν τέλει η απόφαση άλλαξε. Ο Γιορό θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για την επόμενη αναμέτρηση των «κόκκινων διαβόλων» με αντίπαλο την Μπρέντφορντ!

Αναλυτικά, το μήνυμα της FA:

Breaking: #mufc win the appeal against Leny Yoro's red card at Anfield. Yoro will be available to face Brentford on Saturday. https://t.co/dUvLMEH5nW — utdreport (@utdreport) November 24, 2026

england365.gr