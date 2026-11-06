Συγκλονισμένος ο Οβόνο σκέφτεται να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο

Η απώλεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ έχει αφήσει βαθιά σημάδια στον Χεσούς Οβόνο.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας της Ανδόρα με τον οποίο συγκρούστηκε ο επιθετικός της Τενερίφη, υπέστη καρδιακή ανακοπή και μία ημέρα μετά πέθανε στο νοσοκομείο διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του -όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος με δηλώσεις του-, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από πένθος, αίσθημα ενοχής και την προσπάθεια να αποδεχτεί ό,τι συνέβη.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε -σύμφωνα με την Άνα Κριστίνε Μάγε, γενική συντονίστρια της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισημερινής Γουινέας και φίλη του από την ηλικία των 14 ετών, ο ίδιος έχει σκεφτεί ακόμη και να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο.

Η Ανδόρα του έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη, με ειδικούς να συνδράμουν στην ανάρρωσή του και να τον βοηθούν να κατανοήσει ότι το περιστατικό ήταν ένα ατύχημα. Παράλληλα, του παρουσιάζουν βίντεο με άλλους αθλητές που έχουν βιώσει παρόμοιες τραυματικές εμπειρίες, με στόχο να τον βοηθήσουν να επεξεργαστεί τα γεγονότα και να ανακτήσει σταδιακά την αυτοπεποίθησή του.

Ωστόσο, η διαδικασία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. «Όσες φορές κι αν του πουν το αντίθετο, εκείνος παραμένει βαθιά ταραγμένος. Είναι συγκλονισμένος, ειδικά στη σκέψη του ενάμισι έτους παιδιού του Χεσούς ντε Μιγκέλ και της χήρας του. Απλώς δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί όλο αυτό», εξηγεί η Μάγε.

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα αφορά τη μεταχείριση που δέχεται ο μικρότερος αδελφός του, ο οποίος παίζει ποδόσφαιρο στη Χώρα των Βάσκων. Σύμφωνα με τη Μάγε, η οικογένεια ανέφερε ότι ο νεαρός έρχεται αντιμέτωπος με επιθέσεις, ακόμη και με ύβρεις, από άτομα στο αθλητικό του περιβάλλον.

«Αποκαλούν τον αδελφό του Χεσούς "δολοφόνο". Έρχεται αντιμέτωπος με άτομα από την ομάδα του, ενώ κάποιοι γονείς έχουν φτάσει στο σημείο να τον βρίσουν. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η αδελφή του, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, υποφέρει επίσης από όλα όσα συμβαίνουν. Δεν τους αξίζει αυτό», δηλώνει η ίδια.

«Ο Οβόνο πιστεύει ακράδαντα στη Βίβλο. Μακάρι να μπορούσε να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να κουβαλάει αυτή την ενοχή. Κανείς δεν μπαίνει ποτέ στο γήπεδο σκεπτόμενος ότι πρόκειται να σκοτώσει έναν άλλον παίκτη», λέει η Μάγε.

Η κατάσταση επηρεάζει επίσης τους γονείς και τα αδέλφια του τερματοφύλακα. Η μητέρα του ταξίδεψε στην Ανδόρα για να βρίσκεται στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια παραμένει στη Χώρα των Βάσκων. Σύμφωνα με την Μάγε, η παρουσία δημοσιογράφων έξω από το σπίτι της οικογένειας επιτείνει την αναστάτωσή τους.

«Πενθούν κι αυτοί, έστω και με διαφορετικό τρόπο. Η οικογένεια του εκλιπόντος έχασε έναν αγαπημένο άνθρωπο, και αυτό αποτελεί τεράστιο βάρος για εκείνους. Θα πρέπει να ζήσουν με ό,τι συνέβη για το υπόλοιπο της ζωής τους. Όμως, και η ζωή της οικογένειας του Χεσούς έχει αλλάξει για πάντα, και δεν αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους να διαλύονται με αυτόν τον τρόπο», προσθέτει.

ΑΠΕ - ΜΠΕ