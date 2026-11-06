Τρεις «νέοι» στους 27 κληθέντες του Ντε λα Φουέντε για Τσεχία και Αγγλία

Ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, συμπεριέλαβε σήμερα (6/11) έξι παίκτες στην αποστολή των 27 ατόμων -μεταξύ των οποίων τρεις που καλούνται για πρώτη φορά- οι οποίοι δεν είχαν επιλεγεί τον Σεπτέμβριο, ενόψει των αγώνων του Nations League αυτόν τον μήνα κόντρα στην Τσεχία (12/11) και την Αγγλία (15/11).

Ο αμυντικός της Κόμο Χάκομπο Ραμόν, ο τερματοφύλακας της Μπέτις, Αλβάρο Βάγιες και ο συμπαίκτης του στη μεσαία γραμμή, Μαρκ Ρόκα, κλήθηκαν για πρώτη φορά στους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Οι Άντερ Μπαρενετσέα και Πάμπλο Μπάριος επιστρέφουν στην αποστολή, ενώ ο τερματοφύλακας Ζοάν Γκαρθία επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του, αντικαθιστώντας τον Χοζέπ Μαρτίνεθ

Εκτός αποστολής μένουν οι τραυματίες Έρικ Γκαρθία, Ρόδρι και Ντάνι Όλμο, αλλά και ο εξτρέμ της Λίβερπουλ, Βίκτορ Μουνιόθ

Η λίστα με τους 27 κληθέντες της παγκόσμιας πρωταθλήτριας που έμεινε αήττητη για 42 συνεχόμενα παιχνίδια. Το σύνολο που πέτυχε 11 διαδοχικές νίκες, οι τέσσερις τελευταίες εκ των οποίων εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Χοάν Γκαρσία (Μπαρτσελόνα), Αλβάρο Βάγιες (Μπέτις)

Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Μαρκ Κουκουρέγια, Ντιν Χούισεν (Ρεάλ Μαδρίτης), Αλεχάντρο Γκριμάλδο, Μαρκ Πούμπιλ (Ατλέτικο Μαδριτης), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Ομερίκ Λαπόρτ (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Χάκομπο Ραμόν (Κόμο)

Μέσοι: Μάρτιν Θουμπιμέντι, Μίκελ Μερίνο (Άρσεναλ), Φέρμιν, Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Άλεξ Μπαένα, Πάμπλο Μπάριος (Ατλέτικο Μαδρίτης), Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί ΣΖ), Μαρκ Ρόκα (Μπέτις)

Επιθετικοί: Γέρεμι Πίνο (Κρίσταλ Πάλας), Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (Ρεάλ Σοσιεάδ), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Φεράν Τόρες (Παρί ΣΖ), Ρομπέρτο Φερντάντεθ (Εσπανιόλ), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Άντερ Μπαρενετχέα (Ρεάλ Σοσιεάδ).